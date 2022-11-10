В ФСБ заявили о задержании экстремиста, готовившего теракт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спецслужбы предотвратили террористический акт. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении ФСБ России по Свердловской области.

По данным ведомства, в результате совместной спецоперации УФСБ и органов военной контрразведки задержан 47-летний гражданин РФ, собиравшийся устроить теракт на административном объекте в Кировском районе уральской столицы.

"Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов", - заявили в ФСБ.

По месту жительства задержанного найдено и изъято пять самодельных зажигательных устройств. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Сейчас силовики разыскивают установленных соучастников задержанного. Сам мужчина заключен под стражу.

По некоторым данным, объектом нападения мог стать военкомат.

Напомним, в октябре теракт удалось предотвратить в Нижнем Тагиле.