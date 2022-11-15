15 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: admhmao.ru

Омбудсмен Москалькова: "Видео с убийством "бывшего заключенного из ЧВК Вагнера" проверяют следственные органы"

Следственные органы проверяют видео с предполагаемым убийством "бывшего заключенного из ЧВК Вагнера", заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", - цитирует Москалькову РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о видео с предполагаемым убийством заявил: "Это не наше дело".

При этом группа правозащитников из Совета по правам человека при президенте России все же направила обращение по поводу видео главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Заявлений Бастрыкина по поводу проверки не было.   

Видео с предполагаемым убийством было опубликовано 12 ноября. На нем запечатлен мужчина, называющий себя Евгением Нужиным. Сообщается, что Нужин ранее был заключенным, затем попал в зону СВО, перешел на сторону Украины. Сам он сообщает, что, вероятно, был похищен из Киева. В конце видео мужчину жестоко убивают.

Теги: татьяна москалькова, евгений нужин, чвк вагнера, убийство, проверка



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