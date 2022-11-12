ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на Глушковскую РЭС в Курской области

ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его данным, пострадавших нет, однако есть "незначительные повреждения оборудования".

Часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена. Старовойт добавил, что на месте уже работают ремонтные бригады.

Позднее губернатор сообщил, что электроснабжение в Глушковском районе восстановлено.