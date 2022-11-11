МО РФ: Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра

Переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра была завершена сегодня в 5 часов утра, сообщает Минобороны России.

В министерстве заявили, что переправились все российские военнослужащие. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено.

Также в МО РФ уточнили, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено.

Переправившиеся российские силы заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции, сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что украинские войска ночью попытались сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск на левый берег. ВСУ нанесли по переправам пять ударов реактивными снарядами HIMARS, российская ПВО сбила 28 снарядов, еще пять отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

На минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, пытавшихся сорвать переправу российских войск через Днепр.