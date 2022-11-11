11 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: АнтиСмог

Челябинская область попросит федеральной поддержки для водопонижения ликвидированных шахт в Копейске

В Челябинской области принят план по водопонижению ликвидированных шахт в Копейске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В двухтысячных годах компания "Челябинскуголь" обанкротилась, шахты не были технически ликвидированы и с годами начали затапливаться. Это приводит к подтоплению частных домовладений и постоянным эндогенным пожарам. С 2019 года ведется работа по снижению последствий закрытия угольных шахт в Копейске. Было принято решение на постоянной основе откачивать воду на бывшей шахте "Красная горнячка". Также происходят возгорания хвостохранилища обогатительной фабрики на озере Курочкино. Эту проблему локально удастся купировать путем наполнения озера.

"В 2019 году было принято системное решение, и на постоянной основе ведется откачка воды, благодаря чему в целом ситуация остается стабильной, но есть и другие шахты. Поэтому нужно было подготовить проект водопонижения не одной шахты, а в целом всего Копейского городского округа", - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Губернатор поручил продолжить эту работу и проработать все необходимые технические решения.

В настоящий момент выполнена научно-исследовательская работа по прогнозу развития гидрологической ситуации на бывших объектах угледобычи Копейска. "Есть предварительные оценки и разработки проекта. Конечно, это значительная финансовая нагрузка. Поэтому мы обратимся с просьбой оказать поддержку проекту из федерального бюджета", - подчеркнул губернатор.

Теги: Алексей Текслер, шахты, Копейск, рекультивация, пожары,



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