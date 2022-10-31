31 Октября 2022
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени состоялось открытие стелы "Город трудовой доблести" 

В Тюмени в сквере Николая Машарова состоялось торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Высота монумента составляет 19,45 метров. Эти цифры не случайны - они символизируют дату окончания Великой отечественной войны. На пилонах, ведущих к скверу, изображены картины труда тюменцев в годы войны, взятые из газет тех лет и заводских архивов.

В Тюмени состоялось открытие стелы "Город трудовой доблести" (2022)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Участие в открытии монумента принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это высокая оценка трудового подвига и самоотверженности наших земляков. Осенью 1941 на тюменскую землю, в глубокий тыл, были эвакуированы 22 предприятия, и в первые месяцы 1942 большинство из них уже выпускали продукцию", - заявил он.

В Тюмени состоялось открытие стелы "Город трудовой доблести" (2022)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

За годы войны тюменские врачи вылечили и выходили более 70 000 раненых бойцов.

С открытием стелы регион поздравил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Это почетное звание было по праву присвоено городу, жители которого в тяжелейшие годы делали все возможное, приближая День Победы. Трудовой и воинский подвиг тюменцев - это самоотверженность, стойкость, личный вклад каждого из ваших земляков. Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня".

Напомним, почетное звание было присвоено столице региона указом президента РФ в мае 2021 года.

Теги: город трудовой доблести, стела, открытие, Александр Моор



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