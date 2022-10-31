Село Красное в Белгородской области снова попало под обстрел ВСУ

Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он уточнил, что пострадавших нет. Осколками снарядов повредило окна и фасады двух частных домовладений.

28 октября под обстрел попала ферма в селе Красном. Сообщалось, что осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище.

Ранее Гладков заявил, что у региона заканчиваются ресурсы на компенсации пострадавшим при обстрелах. "Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации", - сообщил он.