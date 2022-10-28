В Белгородской области обстреляна ферма

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попала ферма в селе Красном.

Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - добавил глава региона.

В Белгородской области и еще семи приграничных регионах России действует средний уровень готовности, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.