31 Октября 2022
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Общество Москва
Фото:Накануне.RU

В московских аэропортах из-за погодных условий задерживаются и отменяются рейсы

После относительно теплых последних выходных октября Москву накрыл снег, в городе вьюга – порывы ветра достигают 18 м/с. Местами снег тает, но кое-где образовался снежный покров высотой 1-5 см. Синоптики обещают, что этот снежный покров еще не будет постоянным – он растает к концу недели.

Из-за вьюги с перебоями работают столичные аэропорты – сообщается о 12 задержанных и 16 отмененных рейсах.

При этом аэропорты переходят на осенне-зимний период навигации. На территорию уже вышла уборочная техника, а самолеты в обязательном порядке сегодня обрабатывают противообледенительной жидкостью.

"В преддверии сезона низких температур были проведены работы по проверке зданий и сооружений аэропорта, закуплены необходимые реагенты, создан резерв противообледенительной жидкости для противообледенительной обработки воздушных судов. К осенне-зимнему периоду подготовлено более 90 единиц спецтехники, среди которых 17 деайсеров, 23 плужно-продувочных машин, 31 трактор для уборки снега и 5 роторных снегоочиститетей", - сообщили в пресс-службе Домодедово.

Теги: аэропорт, москва, снегопад



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