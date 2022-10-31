В московских аэропортах из-за погодных условий задерживаются и отменяются рейсы

После относительно теплых последних выходных октября Москву накрыл снег, в городе вьюга – порывы ветра достигают 18 м/с. Местами снег тает, но кое-где образовался снежный покров высотой 1-5 см. Синоптики обещают, что этот снежный покров еще не будет постоянным – он растает к концу недели.

Из-за вьюги с перебоями работают столичные аэропорты – сообщается о 12 задержанных и 16 отмененных рейсах.

При этом аэропорты переходят на осенне-зимний период навигации. На территорию уже вышла уборочная техника, а самолеты в обязательном порядке сегодня обрабатывают противообледенительной жидкостью.

"В преддверии сезона низких температур были проведены работы по проверке зданий и сооружений аэропорта, закуплены необходимые реагенты, создан резерв противообледенительной жидкости для противообледенительной обработки воздушных судов. К осенне-зимнему периоду подготовлено более 90 единиц спецтехники, среди которых 17 деайсеров, 23 плужно-продувочных машин, 31 трактор для уборки снега и 5 роторных снегоочиститетей", - сообщили в пресс-службе Домодедово.