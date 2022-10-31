Сразу в трех свердловских городах повысили цены на проезд в общественном транспорте

Региональная энергетическая комиссия согласовала повышение стоимости проезда в общественном транспорте в трех городах Свердловской области. Согласно постановлениям, опубликованным на сайте РЭК, с 5 ноября 2022 г. цены будут увеличены в Ирбите, Верхней Пышме и Среднеуральске.

Так, в Ирбите теперь можно будет проехать в общественном транспорте только за 25 рублей. В Верхней Пышме и Среднеуральске стоимость проезда увеличивается до 27 рублей, а за место багажа в пригородном сообщении придется доплачивать каждый километр по 2,74 рубля.

Напомним, что начиная с 2023 года, в Екатеринбурге также могут установить новую стоимость проезда в общественном транспорте: цена вырастет с 32 до 33 рублей. В этом году в Екатеринбурге уже увеличили стоимость проезда с 28 до 32 рублей.