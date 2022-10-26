Екатеринбуржцев ожидает очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте

Начиная с 2023 года, в Екатеринбурге могут установить новую стоимость проезда в общественном транспорте. Заявку на повышение тарифа уже рассматривают в Региональной энергетической комиссии Свердловской области, сообщил в ходе брифинга заммэра Андрей Корюков.

"Заявка такая подана, не надо скрывать. Региональная энергетическая комиссия рассматривает эти заявки. В зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, такие тарифы и будут утверждены. Да, тарифы с точки зрения изменения рассматриваются", - отметил замглавы города.

Стоимость может увеличиться с 32 до 33 рублей.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге уже увеличили стоимость проезда в общественном транспорте с 28 до 32 рублей. Повышение цен позволит постепенно решить проблему с изношенным транспортом и его ремонтом.