У мобилизации все-таки есть временные рамки: Брянская область завершила ее "раньше установленного срока"

У мобилизации все же есть временные рамки, которые власти не называют. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, объявляя о завершении мобилизационных мероприятий в регионе, заявил: "Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока". Естественно, он не назвал "установленный срок".

"Поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите!" – добавил Богомаз в своем Telegram-канале.

Также никто из руководителей регионов по-прежнему не озвучивает "мобилизационное задание" – сколько человек в итоге было набрано.