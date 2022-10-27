Топ-менеджерам госкомпаний не будут устанавливать потолок зарплат в 30 млн рублей в год

Правительство не будет ограничивать зарплату топ-менеджеров госкомпаний суммой в 30 млн руб. в год. Но при назначении окладов и премий планируется ориентироваться на "сложившиеся на рынке" вознаграждения, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Ранее "Коммерсант" сообщил о планах правительства ограничить официальные трудовые доходы топ-менеджеров таких компаний как "Ростех", ВЭБ.РФ, Роснано, РЖД и т.д. 30 миллионами рублей в год. Сумма, якобы, не случайна: это трехкратный размер годового денежного содержания премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В Минфине опровергли информацию о пересчете зарплат топ-менеджеров за последние два года с учетом такого "потолка" (в результате чего некоторые руководители могли остаться без зарплат).

Работу по оптимизации зарплат государственных топ-менеджеров будет вести Минфин и рабочая группа при правительственной комиссии по оптимизации бюджетных расходов.

К слову, у самого министра финансов России Антона Силуанова доходы также превышают содержание Мишустина. Согласно декларации о доходах за 2021 год министр заработал 37 млн руб.