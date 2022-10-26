В Тюмени продлили арест подозреваемым по делу о терроризме и изготовлении взрывчатки

Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей шести жителям Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Роману П. 1997 года рождения, Данилу Ч. 1994 года рождения, Юрию Н. 1995 года рождения, обвиняемых в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ). Никите О. 1995 года рождения, обвиняемому в создании террористического сообщества (ч.1 ст.205.4 УК РФ). Кириллу Б. 1998 года рождения, Денизу А. 1999 года рождения, обвиняемых в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.223.1 УК РФ). Согласно решениям суда Кирилл Б. и Дениз А. будут находиться под стражей по 29 декабря 2022 года. Никита О., Роман П., Данил Ч. и Юрий Н. будут находиться под стражей по 30 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в сентябре. Изначально сообщалось о двух участниках дела, позже в нем появились новые фигуранты.

Напомним, 30 августа тюменец Кирилл Б. 1998 года рождения и Дениз А. 1999 года рождения изготовили в домашних условиях взрывчатку. Вечером этого же дня они направились в район ТЭЦ-2 Тюмени с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых людей. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора.