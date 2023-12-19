19 Декабря 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени подозреваемым по делу о терроризме и изготовлении взрывчатки ужесточили обвинение

Подозреваемым по делу о терроризме и изготовлении взрывчатки ужесточили обвинение. Об этом, со ссылкой на письма подозреваемых родным и близким сообщает telegram-канал "Тюменское дело", который позиционирует себя как "группа помощи" задержанным, передает корреспондент Накануне.RU.

К обвинению в терроризме добавлено "Незаконное изготовление взрывчатых веществ в составе организованной преступной группы" (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), которая предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, а также "незаконные хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной преступной группы" (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), по которой может быть назначено от 10 до 15 лет заключения.

Статьи об "организации и участии в террористическом сообществе" (ст. 205.4 УК РФ) и "приготовлении к террористическому акту" (ч. 1 ст. 30, «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) также остались в обвинении.

Теперь, ответственность за самодельное взрывное устройство, найденное у Кирилла Брика и Дениза Айдына, понесут и остальные фигуранты дела.

"Теперь всем фигурантам "тюменского дела", за исключением заключившего сделку со следствием Кирилла Брика, грозит не менее 15 лет заключения. При этом для Юрия Незнамова, Данила Чертыкова, Дениза Айдына и Романа Паклина максимально возможный срок составляет 30 лет, а для Никиты Олейник, как "организатора террористического сообщества" — пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия 30 августа 2022 г. тюменец Кирилл Брик 1998 г.р. и Дениз Айдын 1999 г.р. изготовили в домашних условиях взрывчатку. Вечером этого же дня они якобы направились в район ТЭЦ-2 Тюмени с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых людей. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора.

Всего по уголовному делу проходят шесть человек. Фигурантам вменяли создание и участие в террористическом сообществе, незаконное изготовлении взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору.

Теги: Взрывчатка, терроризм, арест, ТЭЦ-2, тюменское дело


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