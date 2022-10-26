26 Октября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Александр Моор провел первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел первое заседание штаба по безопасности, созданного по указу главы государства. Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Провел первое заседание Регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности. Он создан по указу президента России Владимира Путина. Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоохранительным органам задачу - актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем. Еще одна задача оперативного штаба - содействие Вооруженным силам РФ. Обсудили вопросы обеспечения нужд воинских формирований", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября Путин на заседании Совбеза РФ объявил о введении на территории четырех новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – военного положения.

Во второй группе регионов - восьми субъектах, граничащих с зоной проведения спецоперации — Крым и Севастополь, Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская и Брянская области был введен режим "среднего уровня реагирования".

В регионах Центрального и Южного федеральных округов был введен уровень повышенной готовности.

И в четвертую группу - уровень базовой готовности - вошли все остальные регионы, не входящие в Южный и Центральный федеральные округа. Это регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа и Северо-Запада страны. То есть, удаленные от зоны спецоперации.

В этих регионах необходимо усилить охрану важных объектов.

Теги: оперативный штаб по обеспечению безопасности, Александр Моор



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