В Перми суд запретил использовать теплоход, который летом столкнулся с баржей на Каме

В Пермском крае по инициативе транспортного прокурора суд запретил эксплуатацию теплохода, который летом столкнулся с баржей на Каме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.



В результате проверки, проведенной по факту столкновения в июле 2022 года двух теплоходов, Пермской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации разъездного теплохода "К-176". Судно, на котором оказывались местным жителем услуги по перевозке пассажиров, эксплуатировалось с нарушениями закона. Транспортное средство не поставлено на классификационный учет, не освидетельствовано, отсутствовали судовые документы и необходимое количество спасательных средств, также допускалась перевозка людей с нарушением паспортной пассажировместимости.

По результатам судебного разбирательства исковые требования прокурора удовлетворены. До устранения нарушений ответчику запрещено эксплуатировать судно, в том числе передавать его для эксплуатации другим лицам.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 июля между поселком Орел и городом Березники. Уточняется, что груженный лесом теплоход врезался в катер. Сообщалось, что якобы капитан катера находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что выпил алкоголь после инцидента. Что стало причиной оставления им места происшествия, он ответить затруднился.

Позднее прокуратура установила, что причиной происшествия явились нарушения правил плавания, допущенные судоводителями обоих судов.