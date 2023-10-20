20 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Перми капитана экскурсионного теплохода будут судить за столкновение с сухогрузным судном "Наташа"

52-летнего капитана разъездного теплохода "К-1765" будут судить за столкновение с сухогрузным теплоходом "Наташа". В результате девять пассажиров "К-1765" получили различные травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В ночь с 29 июля на 30 июля 2022 года обвиняемый оказывал услуги по перевозке 25 пассажиров по экскурсионно-прогулочному маршруту на реке Кама от поселка Чкалово до села Таман Березниковского городского округа. Обвиняемый не имел право на управление судном, допустил столкновение с другим теплоходом, из-за чего пострадали люди. Лицензии на перевозку пассажиров у капитана также не было. Само судно не предъявлялось к освидетельствованию. Также теплоход не укомплектован спасательными кругами и жилетами в нужном количестве.

Теперь капитана обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

Теги: теплоход, Наташа, К-1765, столкновение, суд


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