В пунктах временного размещения Тюменской области проживают 234 переселенца с территорий Новороссии и Украины

В пунктах временного размещения Тюменской области проживают 234 переселенца с территорий Новороссии и Украины. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Глава региона Александр Моор провел заседание регионального Координационного Совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Главной темой совета стала помощь прибывающим в регион с территорий Украины, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья, а также поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперациии. В этой работе активно участвует и гражданское общество.

Всего, на сегодняшний день 79 детей переселенцев устроены в детские сады, 154 – в школы, 17 – в ссузы. Медпомощь получили 909 человек, в том числе 254 ребенка. Трудоустроены 140 человек. Более 20 национальных общественных объединений оказали гуманитарную помощь.

В регионе также действует комплекс мер по поддержке военнослужащих и их семей. Мобилизованные получат 100 тыс. руб. Всех школьников с первого по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов также предоставят бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков будут освобождены от оплаты услуг детских садов. В школах создадут дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с первого по шестой классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру поддержки введут на муниципальном уровне.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.