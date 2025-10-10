Бывший премьер-министр Англии Сунак стал советником в Microsoft и Anthropic

Бывший премьер-министр Англии Риши Сунак получил новую работу. Он стал советником в Microsoft и Anthropic.

Информация о двух новых должностях политика появилась в письмах, опубликованных Вестминстерским офисом Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba). Эти посты Сунак добавил к уже имеющимся постам старшего советника в инвестиционном банке Goldman Sachs International и спикера инвестиционных компаний, включая Bain Capital и Makena Capital в США, которые приносят ему более 150 тыс. фунтов стерлингов за выступление, пишет The Guardian.

Риши Сунак - бывший глава королевского казначейства и минфина Англии. Он один из самых молодых премьер-министров за последние несколько столетий - в момент назначения на этот пост в 2022 г. ему было всего 42 года. Сунак и его семья богаче королевской семьи. Он не являлся избранным премьер-министром - победил не во время голосования членов правящей Консервативной партии, а из-за того, что остался единственным кандидатом. Потерял пост главы кабмина через два года после получения, в 2024-ом.