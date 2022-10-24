Началось расследование смертельного ДТП, в котором может быть виновна актриса Большова

По факту смертельного ДТП в Калужской области, к которому может быть причастна актриса Анна Большова, возбуждено уголовное дело.

По данным управления МВД по Калужской области, по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.

Представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что речь идет о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачевке. Имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется. Источник в экстренных службах региона сообщил изданию, что это была актриса театра и кино Анна Большова. Она в момент аварии была трезва, и сама вызвала "скорую помощь" и полицию, в то же время, потерпевшая, по данным источника, была сильно пьяна. Директор "Ленкома" Марк Вершавер рассказал изданию, что, по словам Анны Большовой, сбитая ею женщина сама бросилась под ее машину.