Актриса Анна Большова насмерть сбила пешехода под Калугой, - СМИ

Заслуженная артистка России Анна Большова стала участницей смертельного ДТП в Калужской области.

По данным ТАСС, вечером 14 октября актриса, находясь за рулем автомобиля Audi, насмерть сбила женщину.

В правоохранительных органах уточнили, что Большова с места происшествия не скрывалась. Она вызвала полицию и скорую помощь.

По предварительным данным, актриса была трезвой.

Как пояснил "Базе" источник в ГИБДД Калужской области, Большова, видимо, не увидела в темноте пешехода: "Это деревенская неосвещенная дорога".

Большова с 1998 года служит в театре "Ленком", наиболее известна по роли в рок-опере "Юнона и Авось".