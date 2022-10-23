В Киеве вновь стабилизационные веерные отключения электричества

Киевские энергетики в воскресенье снова ввели стабилизационные веерные отключения электричества.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении администрации города, на которое ссылается ТАСС. Утром в воскресенье в ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что отключений не будет.

На сайте ДТЭК сообщали, что в Киеве вернули электроэнергию после стабилизационных отключений. Там отметили, что ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной. "Призываем всех жителей столицы потреблять электроэнергию умеренно - включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.

В ряде областей сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры и отключении электроснабжения.