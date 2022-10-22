Работа с Федеральным центром компетенций в рамках нацпроекта позволила компании «Рыбный хит» выйти в лидеры отрасли

Всего за полгода сотрудничества с Федеральным центром компетенций в рамках нацпроекта предприятие «Рыбный хит» увеличило выработку на 42 процента, внесло серьезные улучшения в логистику и работу с персоналом. Губернатор Андрей Травников во время посещения производственных площадок компании высоко оценил новые стандарты работы, запуск которых стал возможен благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Руководители предприятия представили главе региона информацию о компании, её продукции, продемонстрировали работу производственных цехов и доложили о результатах участия в национальном проекте «Производительность труда». Реализация нацпроекта – важный приоритет в работе региональных властей.

Федеральный центр компетенций уже помог предприятию внедрить новые стандарты работы, и «Рыбный хит» продолжает этого сотрудничество, главным результатом которого – всего за полгода – стали обучение и переобучение персонала, серьёзное повышение производительности труда (время протекания процессов удалось снизить на 50%, увеличить выработку на 42%, снизить запасы незавершённого производства на 32%). Помимо этого, предприятие добилось серьёзных улучшений в части логистики, работы с персоналом, и в целом сейчас выступает примером для всей отрасли.

«В нашем регионе работают десятки компаний, которые не просто зарабатывают деньги, но подходят к этому творчески, с умом, с заботой о персонале и о собственных клиентах, и компания «Рыбный хит» – одна из таких. Это – по-настоящему лидер, в полном понимании этого слова. Здесь виден пример хорошего внедрения механизмов национального проекта «Производительность труда». За время работы с Федеральным центром компетенций впечатляющие результаты – и экономические, и качественные – которые обязательно должны почувствовать конечные потребители продукции компании", - отметил Андрей Травников.

Сейчас на предприятии фактически исчез склад готовой продукции. Те продукты, которые изготавливаются на производстве, сразу из печей, из засолочных камер поступают на полки магазинов.

Главной целью вхождения предприятия в нацпроект было увеличение объёмов производства продукции без увеличения нагрузки на персонал. В качестве пилотного был выбран участок, на котором высока доля ручного труда, при этом продукция именно этого – кулинарного – цеха очень востребована у потребителей. Эксперты ФЦК помогли оптимизировать производственный поток. Так до работы с экспертами ФЦК в кулинарном цехе «Рыбный хит» производил по 309 тонн продукции в месяц, а после – 437 тонн. При увеличении объемов производства удалось значительно снизить интенсивность труда на участке и текучесть персонала.

По итогам пилотного проекта с целью дальнейшего повышения производительности запущен проект модернизации производства.

Справка. Компания ООО «Рыбный хит» (сеть розничных магазинов торговой марки «Рыбный день») – крупный российский производитель и ритейлер рыбной продукции и морепродуктов. Основные виды деятельности компании: переработка рыбы и морепродуктов; розничная торговля – 21 фирменный магазин во всех районах Новосибирска; оптовая торговля – более 500 партнёров по России от Новосибирска до Урала, Восточная Сибирь, Республика Саха-Якутия.