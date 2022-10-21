21 Октября 2022
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Фото: Александр Фомин/PHOTOXPRESS.RU

Долговая нагрузка россиян впервые за 7 лет снизилась

Впервые за 7 лет произошло сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом сообщает Банк России в своем отчете.
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Во втором квартале текущего года этот показатель снизился на 0,2 п.п. - до 11,4%. То есть на платежи по всем кредитам направлялось 11,4% располагаемых доходов населения. Общее количество банковских заемщиков уменьшилось с 42,4 до 42,1 млн человек.

При этом размер новых ипотечных кредитов динамично растет на фоне роста цен на жилье и завышенной стоимости квадратного метра по льготным программам от застройщиков. Так, средняя величина задолженности, приходящейся на одного заемщика по ипотечным кредитам, предоставленным во втором квартале 2022 г., достигла 3,3 млн руб. (+35% за год).

В первом полугодии несколько увеличилась доля заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по ипотечному кредиту, хотя эта доля невелика - 0,75%. Количество заемщиков, имеющих ипотечный кредит с просрочкой свыше 90 дней, составило 70 тыс. человек.

Что касается потребительских кредитов, то заемщики, получившие его во втором квартале, на момент обращения в банк уже имели в среднем по 1,55 действующих кредита (годом ранее - 1,48). Средний размер задолженности, приходящейся на одного заемщика, равен 730 тыс. руб. с учетом обязательств по прочим кредитам. Однако здесь количество заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по кредитам наличными, намного больше - 3,76 млн человек. Это связано с возможностью воспользоваться кредитными каникулами.

Интересно сравнение по регионам России. Так, уровень проникновения кредитования (соотношение числа заемщиков к численности населения) максимальный в Республике Алтай - 37%, а также Тюменской, Иркутской областях, Калмыкии и Коми - 34-35%. То есть чуть больше трети населения в них имеют кредит - ипотеку, потребительский кредит или кредитную карту. Меньше всего уровень проникновения кредитования в Дагестане, Ингушетии и Чечне - 7-10%. Также в Крыму и Севастополе уровень намного ниже среднероссийского - 13-15%. Средний показатель - 29%, или 42 млн человек.

Еще один важный показатель - закредитованность. Он означает соотношение средней величины задолженности, приходящейся на одного заемщика, к среднемесячному доходу в регионе, то есть касается только взявших кредит и характеризует скорее "амбиции" заемщиков по сравнению со средним доходов в их регионах. Закредитованность наибольшая в Калмыкии (24), Ленинградской области, Карачаево-Черкессии, Мордовии и Чувашии (по 20-22). То есть средняя величина задолженности более чем в 20 раз превышает среднемесячный доход. Наименее закредитованы заемщики в Чечне, Дагестане, Крыму, Севастополе, и некоторых регионах Дальнего Востока. Там заемщкии должны по 10-12 средних доходов.

Теги: долг, россияне, долговая нагрузка, кредит, ипотека



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