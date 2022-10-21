21 Октября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Креативные разработки в сфере импортозамещения в IT-отрасли представили студенты вузов Новосибирской области

Проекты в сфере рекламы и PR в IT-сфере, планы продвижения государственных услуг в электронном виде, креативные решения по импортозамещению и популяризации отечественных цифровых разработок – эти и другие направления рассмотрены на двухдневном медиафестивале «Digital PR in IT», прошедшем 20-21 октября при содействии министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

форум, it, студенты(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В мероприятии приняли участие более 150 человек – в течение месяца студенты PR-направлений различных вузов Новосибирской области предлагали свои кейсы и разработки по теме импортозамещения в IT. Данная тема является важным приоритетом в работе Правительства Новосибирской области – соответствующие задачи были обозначены губернатором Андреем Травниковым в апреле на прошедшей в нашем регионе конференции «Импортонезависимость».

Первое место по итогам медиафестиваля получил проект по популяризации и информационному сопровождению портала «Госуслуги», 2-3 места – креативные проекты по организации процесса электронного голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Также участники мероприятия обменялись мнениями и наработками в анализе кейсов по информационной безопасности и цифровой гигиене, электронных сервисов, популяризации IT-профессий и возможностям коллаборации PR и IT отраслей.

форум, it, студенты(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Разработки студентов новосибирских вузов будут способствовать информационному продвижению отечественных IT-продуктов, популяризации государственных услуг в электронном виде, развитию креативного направления в IT-сфере Новосибирской области в целом. Проекты будут использованы в практической работе органов власти и IT-компаний региона.

Теги: IT-отрасль, импортозамещение, студенты, креативные технологии



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