В зоне СВО погиб 33-летний банковский айтишник, мобилизованный несмотря на бронь от ЦБ

В зоне проведения СВО погиб 33-летний мобилизованный сотрудник "Райффайзенбанка" Тимур Измайлов. По данным его адвоката Константина Ерохина, молодой человек погиб еще 7 октября, попав под минометный обстрел.

Защита Измайлова утверждает, что в банке он занимал ключевую IT-должность – занимался сопровождением карт платежной системы "Мир". Таких сотрудников Центробанк включил в списки на отсрочку от мобилизации. Ерохин сообщает, что списки в Генштаб ЦБ подал 28 сентября, но они, вероятно, до сих пор не дошли до военкомата. Измайлов же был мобилизован 23 сентября и уже 5 октября оказался в зоне боевых действий.

Ерохин отмечает, что были поданы семь жалоб, иск в суд, обращения на все горячие линии, были публикации в СМИ (первым на ситуацию обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости!")

"Минобороны и военная прокуратура не в курсе, ничего не говорит, данных нет", - добавил адвокат.

Сестра Измайлова рассказывала, что брата пригласили в военкомат для уточнения данных 18 сентября. 21 сентября было объявлено о мобилизации. 22 сентября молодому человеку вручили повестку на учебные сборы, а когда он явился – забрали военный билет и мобилизовали.