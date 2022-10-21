В Госдуме сообщили, что около 10 тысяч мобилизованных вернули домой

Около 10 тысяч мобилизованных в России были возвращены домой на сегодняшний день, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам", — сказал Картаполов, отвечая на вопрос о призванных по ошибке россиянах. Его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что несколько ошибочно мобилизованных свердловчан отправили в Луганск. Когда они оказались на Донбассе, выяснилось, что у некоторых есть проблемы со здоровьем. А на прошлой неделе из учебного центра для мобилизованных в Елани домой вернули сотни мужчин. Как рассказывал депутат Госдумы от уральского региона Максим Иванов, военные отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно, то есть, выполняют работу военкомов.