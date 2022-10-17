Несколько ошибочно мобилизованных свердловчан отправили в Луганск

В Луганск отправили несколько ошибочно мобилизованных из Свердловской области. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил депутат Госдумы от уральского региона Максим Иванов.

По его словам, мобилизованных отправили из 32-го военного городка. Однако когда они оказались на Донбассе, выяснилось, что у некоторых есть проблемы со здоровьем. По словам Иванова, один молодой человек – из Полевского. Сейчас депутат находится на связи с его отцом.

Максим Иванов считает, что подобные случаи будут происходить и в дальнейшем. Теперь негодных к мобилизации уральцев должны отправить в госпиталь, после чего они вернутся домой.

Напомним, ранее сообщалось, что мобилизованных из Свердловской области массово направляют в Луганскую область – но на учебу, а не на фронт. А на прошлой неделе из учебного центра для мобилизованных в Елани домой вернули сотни мужчин. Как рассказывал депутат Иванов, 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.