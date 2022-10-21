В Индонезию может прийти "Мир"

Индонезия заинтересована в использовании на территории страны карт платежной системы "Мир", обсудит этот вопрос с российской стороной.

"Да, мы рекомендовали Джакарте, чтобы индонезийские банки начали принимать карты "Мир", - заявил в интервью ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, отвечая на вопрос о перспективах использования карт "Мир" в стране. – Мы знаем, что много россиян используют "Мир" для путешествий. Эти карты уже принимаются во Вьетнаме, Турции, Белоруссии, Казахстане и других странах. Мы бы хотели также, чтобы эти карты принимались в Индонезии, конечно ".

Есть механизм обсуждения между Россией и Индонезией по банковским и финансовым вопросам.

"Этот вопрос будет обсуждаться", - добавил он.