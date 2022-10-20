В Прикамье выявили порядка 60 некоммерческих организаций, получавших иностранное финансирование

В Прикамье порядка 60 некоммерческих организаций (НКО) в этом году получили финансирование из иностранных источников. Об этом сегодня на заседании краевого парламента сообщила начальник управления Минюста России по Пермскому краю Ирина Дядичева, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечено, что сумма финансирования организаций значительно снизилась. В 2021 году сумма финансирования в рублях составила 50 млн для 40 НКО, в этом году сумма снизилась до 12 млн - но для 60 НКО.

Основными странами происхождения иностранных средств, по словам Дядичевой, традиционно являются США, Германия, Великобритания, Чехия.

В реестр некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, НКО Прикамья не включены.

Как отметила начальник управления Минюста РФ, наблюдение за деятельностью организаций ведется, в том числе, для пресечения экстремистской деятельности.