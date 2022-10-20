20 Октября 2022
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Фото: Накануне.ru

Страны ОДКБ учатся в Таджикистане уничтожать незаконные вооруженные формирования

Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в Таджикистане. Мероприятие входит в программу учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2022", которые проходят с 10 по 21 октября.

"Сегодня в рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2022" в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа, в ходе которого отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе", - цитирует ТАСС заявление пресс-центра ОДКБ.

В практических действиях на полигоне Харбмайдон принимают участие воинские контингенты государств – членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. В учениях участвуют порядка 1 тыс. человек, 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА. Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Теги: ОДКБ, Таджикистан, учения



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