Есть решение, но нет денег и программ. По какому пути хотят пустить образование в Екатеринбурге

Многопрофильные школы стали бы идеальной моделью образованного учреждения для Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU в кулуарах Международного форума 100+ TechnoBuild рассказал начальник Управления культуры города Илья Марков. По его словам, такими бы школами были довольны все: дети, родители, министерства минстроя и культуры, а также девелоперы, однако ни денег, ни программ для их строительства нет.

На сегодняшний день школы искусства приходится размещать в общеобразовательных школах, давно не эксплуатируемых зданиях и даже жилых домах: ни в одном из этих мест нет достаточной площади для подготовки настоящих профессионалов. Так во время сессии прозвучало сравнение с бассейном в 5м длиной, занятия в котором не сделают из ребенка чемпиона. При этом строительство школ искусств не является приоритетом для министерства строительства, которое, по словам Маркова, отдает предпочтение больницам, общеобразовательным школам и иным учреждениям, "выбранным по каким-то своим ощущениям". Это при том, что в Екатеринбурге уже 18 тыс. детей занимаются в художественных, хореографических, музыкальных школах, и потребность с каждым годом растет вместе с количеством горожан.

"На сегодняшний день есть некая дискуссия о том, какие нормативы отраслевые, культурные не совсем стыкуются с нормативными градостроительными. То есть нацпроект "Культура" предполагает определенный процент жителей, который в этой системе занимаются. У нас в Екатеринбурге 18тыс. а должно быть в будущем 35тыс. Соответственно, эта система должна прирасти в два раза. Прирасти в существующих площадях (школах, жилых домах и т.д.) она не может. Но этот норматив, например, не стыкуется с нормативом градостроительным, в соответствии с которым у нас школ искусств достаточно. И нас это конечно не устраивает, потому что очевидно что школ недостаточно", - заявил Марков.

В связи с этим, по его заверениям, городское управление культуры будет и в будущем пытаться увеличить количество "культурных площадей", однако в обозримом будущем это возможно только двумя путями: размещать школы искусств в уже имеющихся помещениях и пристройках или строить новые с нуля. У каждой из идей уже имеются свои противники и сторонники, однако для того, чтобы закрыть потребность екатеринбуржцев в профессиональном культурном обучении, как считает Марков, департамент архитектуры, минстрой, МУГИСО и застройщики должны принять единое решение. И такое есть - строительство многопрофильных школ. Однако в этом случае проблема появляется на уровне реализации.

"Есть предпрофессиональные программы , предполагающий профессиональный процесс примерно в 8 лет. Для их реализации нужны специальные помещения, но делать их в рамках общеобразовательной школы нереально. Элементарно уроки по фортепиано - в этом же кабинете невозможно больше заниматься другими предметами - такие кабинеты очень дорого. Например гимназия "Арт-Этюд" в ЖК "Изумрудный бор" получился очень дорогим проектом, поскольку там есть кабинеты для фортепиано, живописи, химии, физики - это идеальная модель. Если бы такие школы появлялись, любого родителя спроси, он был бы дико счастлив, потому что это школа полного дня - в 8 утра привел, в 6 вечера забрал, реализуются все функции. Но таких школ нет, и финансово это маловероятно. Для этого нет и федеральных программ", - добавил начальник управления.

Сейчас администрации Екатеринбурга думают о том, чтобы строить на одном земельном участке одновременно два корпуса - школу общего образования и школу искусства, каждый из которых будет финансироваться по разным программам - культуры и образования. Однако и такой программы ни в регионе, ни в муниципалитете тоже нет. Вместо нее у минстроя есть общая - по строительству всех социальных объектов, в которой искусство опять же переносится на задний план.

В связи с этим все заинтересованные стороны из Екатеринбурга задумываются о создании рабочей группы с МУГИСО, министерствами культуры и строительства и застройщиками, по итогам встреч которых было бы принято решение, а позже и создан нормативный документ.