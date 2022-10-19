19 Октября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверила уральский МУП, работникам которого не заплатили миллионы

В уральском городе Реж лишь после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату работникам местного предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о МУП Режевского городского округа "РежПром". Как показала проверка, на данном предприятии образовалась задолженность перед сотрудниками за август 2022 года – свыше 2 млн рублей.

Директор муниципального предприятия получил представление от прокуратуры. Кроме этого, было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Невыплата заработной платы".

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день долги перед работниками полностью погашены.

Напомним, ранее на другом уральском МУП выплатили долги по зарплате свыше 1,5 млн рублей.

Теги: МУП, долги, Реж, прокуратура



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