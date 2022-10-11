На уральском МУП ЖКХ выплатили долги по зарплате свыше 1,5 млн рублей

На Среднем Урале после вмешательства прокуратуры работникам муниципального предприятия выплатили все долги по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и автомобильного транспорта Тугулымского городского округа" образовалась задолженность по заработной плате перед 67 сотрудниками. Ее размер составил свыше 1,5 млн рублей.

Надзорное ведомство внесло представление главе Тугулымского городского округа и директору муниципального предприятия. Кроме этого, в отношении директора возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Частичная невыплата заработной платы).

Как отметили в прокуратуре, на сегодняшний день задолженность полностью погашена.