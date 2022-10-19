19 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор – о сборах мобилизованных: "Бронежилеты стоят по 135 тысяч, призывников подкармливают сердобольные стюардессы"

Сенатор Людмила Нарусова пожаловалась коллегам на то, как проходят сборы мобилизованных россиян. Она побывала в мобилизационном пункте в подмосковных Химках, откуда отправляют призванных в Белгород на обучение.

"Я была в Химках на мобилизационном пункте. Разговаривала с мобилизованными. Нагрузка на региональные бюджеты идет по обеспечению мобилизованных необходимым, но всё обеспечить им не получается. Матери говорили дословно: как когда-то в пионерский лагерь собирала, так сейчас собираю на мобилизацию. Носки, термобелье, тушенка. Самое главное – не обеспечивают бронежилетами. Бронежилет пятой степени защиты стоил 7 тыс. руб., сейчас – 135 тыс. руб. Бронежилеты шьют определенные компании, почему они не направляют это в армию? Почему это идет на рынок?" – возмутилась Нарусова на заседании Совета Федерации.

Она рассказала, что мобилизованным, отправленным на автобусе в Белгород, в качестве сухого пайка выдавался набор из кусочка хлеба, масла и джема – "как в эконом-классе авиакомпаний". "Там недалеко аэропорт Шереметьево, и сердобольные стюардессы приходят из аэропорта и такие сухпайки приносят в качестве доброй воли", – добавила Нарусова.

Она предложила обратиться в ФАС. Ее поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко: "Проблема есть, тема актуальная. Цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес, на каком основании?"

Теги: людмила нарусова, мобилизация, бронежилеты, сухпаек



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