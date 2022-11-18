Совфед не зафиксировал проблем с ценами на экипировку для военных

Совет Федерации продолжает держать на контроле вопрос стоимости экипировки для участников специальной военной операции России.

Как заявил сенатор от Кировской области, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, в настоящее время не фиксируется системных проблем.

"Мы следим за ценами [на экипировку]. Были нарушения, сейчас держим [вопрос] жестко под контролем. И антимонопольный комитет [держит вопрос на контроле]. Поэтому если и бывают [спорные моменты], то это единичные случаи, которые тут же исправляются", - сказал сенатор, сообщает ТАСС.

Ранее сенатор Людмила Нарусова пожаловалась коллегам на то, как проходят сборы мобилизованных россиян. Она побывала в мобилизационном пункте в подмосковных Химках, откуда отправляют призванных в Белгород на обучение.