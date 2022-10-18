Количество въезжающих в Казахстан россиян вернулось к "домобилизационному" уровню

В Казахстане уменьшилось число въезжающих из России людей, сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"Мы пришли к прежнему уровню: число приезжающих из России меньше, чем число выезжающих. В сутки 8-9 тыс. россиян прибывают, 10-11 тысяч граждан РФ выезжают. Это показатели, как и были ранее, они пришли в норму", - сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства, политика цитирует "Интрефакс".

С начала частичной мобилизации в РФ вырос поток россиян, прибывающих в Казахстан. 21 сентября – 4 октября в республику въехали более 200 тыс. россиян, выехали 147 тыс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с наплывом россиян в северо-казахстанских регионах на фоне объявления мобилизации в РФ. Глава государства заявил, что на эту тему будут проведены переговоры с российской стороной.

"В последнее время в Казахстан приезжает много людей из России. Большее число их вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос",— заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.