Защита от кибермошенников: на Среднем Урале вырос спрос на антивирус от "Ростелекома"

Клиенты "Ростелекома" в Свердловской области стали чаще пользоваться услугой "Антивирус". Специалисты компании подсчитали, что потребность в защите персональных данных выросла на 6% за последние три месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом пиком по покупкам сервиса стали февраль и март 2022-го. В это время зафиксирован скачкообразный рост спроса на защитное программное обеспечение, сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"Количество подключений к "Антивирусу" нашей компании стабильно растет, однако обычно это происходит более плавно. Резкий скачок 2022 года обусловлен увеличением числа финансового мошенничества и кибератак, из-за которых свердловчане стали больше беспокоиться за сохранность своих цифровых данных. Защитное ПО является одной из гарантий спокойствия за свой бизнес, семью и сбережения", - отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Услуга "Антивирус" обеспечивает охрану стационарных и мобильных устройств абонентов, сканирует съемные носители и выявляет наличие вирусов. Сервис способен предотвратить заражение гаджетов вредоносными программами путем блокировки подозрительных сайтов, файлов, а также спама и навязчивой рекламы. Кроме того, "Антивирус" позволяет родителям оградить детей от нежелательного контента в Сети. Для подключения доступны сразу несколько видов антивирусов: Kaspersky, Dr. Web или Eset Nod32.