17 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Санкт-Петербург
Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира из Петербурга

В аэропорту Екатеринбурга задержан авиапассажир, устроивший дебош на борту.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово", на днях в транспортную полицию поступил сигнал, что на стоянку к готовящемуся ко взлету самолету рейсом "Екатеринбург – Санкт-Петербург" срочно требуется наряд полиции. Прибывшими на место силовиками был задержан житель Петербурга 1977 года рождения.

Согласно акту командира воздушного судна, при посадке на самолет мужчина по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Также он выражался нецензурной бранью в отношении окружающих и курил сигарету, тем самым нарушая общественный порядок.

Агрессор был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. Там в отношении него составили два административных протокола – за курение в неположенном месте и мелкое хулиганство.

Теги: дебош, Кольцово, Петербург, полиция



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