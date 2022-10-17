В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил подростка у фитнес-клуба и скрылся

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Водитель скрылся, его тоже ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел 14 октября около 22.00 на проспекте Космонавтов, 29 "г". По предварительной информации, неустановленный водитель неизвестного автомобиля черного цвета при движении по парковке фитнес-клуба Ultra Beauty наехал на пешехода.

В результате 15-летний подросток с различными травмами был доставлен в детское лечебное учреждение. Водитель скрылся с места случившегося. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просят обращаться по телефонам +7 (343) 263-19-02 или 02, а также на сотовый телефон +7 (908) 632-99-46. Кроме этого, можно обратиться лично по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.

Скрывшемуся водителю грозит лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток.