В Хабаровске мужчину с плохим зрением призвали в третий раз за месяц, - ОНФ

Жителя Хабаровска с плохим зрением, не служившего в армии, в третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на представленные документы. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Telegram-канале.

В первый раз хабаровчанин прибыл в военкомат 26 сентября, его направили в Бикин на военную подготовку. Там проверили его документы и отправили обратно.

На следующий день мужчина пришел в военкомат забрать военный билет, но там не захотели вернуть документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября.

В указанный день россиянин пришел в военкомат, откуда он уехал в воинскую часть в Князе-Волконское. Там проверили документы, заявили "нам такие не нужны" и отправили назад в Хабаровск.

В военкомате Индустриального района мужчину отправили писать объяснительную и по завершению выдали повестку в третий раз, на 20-е число.

Молодой человек решил обратиться в военную прокуратуру. В ведомстве ему сказали, что после первого посещения военного комиссариата ему должны были поставить отметку о негодности к военной службе.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил о том, что уже мобилизовано 222 тыс. россиян, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться.

Он добавил, что "бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями".

"Только когда начали проводить это все, все это выявилось", - отметил Путин.