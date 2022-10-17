17 Октября 2022
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Общество В России
Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Надо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех возрастов – Роскомнадзор

Роскомнадзор выступает за запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех возрастов, а не только среди детей, заявил глава ведомства Андрей Липов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных соответствующему законопроекту.

"Фактически контент 18+ остается доступным для несовершеннолетних. Главный источник такого контента – СМИ, интернет-кинотеатры, сайты. Информацию на них можно заблокировать только по решению суда. Заблокировано сейчас более 7 тыс. таких материалов. Каждый такой материал – это не пуля, это бомба. В этом году такой контент стал распространяться через книжную продукцию. Действующее законодательство не может распространяться на книги. И дети могут покупать такие книги в интернет-магазинах. Поэтому надо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех возрастов", - заявил Липов.

Глава Роскомнадзора, с одной стороны, считает, что "наши враги" могут довольно успешно вести пропаганду среди взрослого населения (он, правда, не привел статистики о об изменении взрослыми взглядов на гомосексуализм в результате воздействия такой пропаганды). С другой стороны, Липов считает, что "вся эта пропаганда крайне негативно воспринимается нашим обществом".

При этом на парламентских слушаниях неоднократно поднималась тема популярности ЛГБТ-литературы. Участники не уточняли, кто является покупателями: только лишь дети (тогда речь идет о массовых нарушениях закона магазщинами) или "крайне негативно настроенное к такой пропаганде общество" взрослых.

Ранее стало известно, что тираж квир-романа "Лето в пионерском галстуке" (его на парламентских слушаниях особенно жарко критиковали) стал рекордным по текущим временам – 200 тыс. экземпляров.

Теги: роскомнадзор, лгбт, пропаганда, запрет, законопроект



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