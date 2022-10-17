Екатеринбургский бизнесмен пытался незаконно ввезти 15 тысяч цветов из Голландии и Эквадора

Екатеринбургская таможня пресекла попытку ввоза в город незадекларированной партии цветов родом из Голландии и Эквадора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, бизнесмен из Екатеринбурга привез автомобильным транспортом из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов. Однако в электронной декларации коммерсант указал только часть своего товара.

Инспекторы Октябрьского таможенного поста в ходе досмотра выявили факт недекларирования порядка 15 тысяч единиц свежих цветов. Это, в свою очередь, повлекло неуплату причитающихся таможенных платежей в федеральный бюджет РФ.

Сейчас по данному факту возбуждено дело об административном нарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Проводится расследование и товароведческая экспертиза, необходимая для определения размера административного штрафа.