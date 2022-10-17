В 2023 году в Екатеринбурге пройдет российско-турецкое бизнес-экспо

Свердловская область договорилась с Турцией о проведении в Екатеринбурге делового мероприятия – российско-турецкого бизнес-экспо в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, трехстороннее соглашение подписали один из крупнейших организаторов выставочных мероприятий Турецкой республики компания Nobel Expo, Корпорация развития Среднего Урала и уральский выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО".

Ожидается, что в совместном проекте примут участие порядка 5 тысяч бизнесменов Турции и России. В том числе, приедут представители производственных предприятий в сфере машиностроения, деревообработки, легкой промышленности и строительства.

Планируется, что конгрессное мероприятие в столице Урала будет способствовать реализации общих проектов, продвижению компаний и продукции на рынках Турции и России, а также поиску партнеров для бизнеса.