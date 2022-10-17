17 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:пресс-служба администрации Ялты

Жители более 1000 свердловских домов выбрасывают автошины, нарушая закон

За 2022 год более чем на 1,1 тыс. контейнерных площадках Свердловской области были обнаружены автошины. Автомобильные покрышки относятся к 4-ому классу опасности отходов, а потому их складирование вместе с другими твердыми коммунальными отходами возле контейнерных площадок является нарушением закона. Помимо этого, в регионе зафиксировано 27 несанкционированных свалок с аналогичной проблемой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", нарушения стали фиксировать водители мусоровозов и сами жители домов. Свердловчанам, выбрасывающим шины как обычный мусор, грозит штраф до 4 тыс. рублей. Штраф может вырасти и до 400 тыс. рублей в случае, если таким занимается предприятие. На полигон ТКО покрышки не забирают, а потому, если и владелец площадки не предпринимает никаких действий, то жалоба на него направляется уже в надзорные органы – Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

В ЕМУП "Спецавтобаза" предупреждают, что в автосервисах часто берут деньги за правильную утилизацию покрышек, однако в итоге просто выбрасывают их как обычный мусор или даже вывозят в лес. Тем временем шины причиняют большой ущерб окружающей среде, а потому единственно верным решением является переработка. Так, в Екатеринбурге их можно отвезти на территорию "Спецавтобазы" в пункт приема отработанных покрышек. Отсюда их увезут на переработку и сделают из них мелкодисперсную крошку, которую после используют для строительства и ремонта дорожных покрытий, производства кровельных гидроизоляционных материалов, а также для создания брызговиков для машин, ковриков и прочего.

"Если люди заметили старые автомобильные шины на контейнерной площадке, то им необходимо обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию района. Важно отметить, что людей и компаний, которые ответственно подходят к вопросу утилизации автопокрышек, становится больше. В 2021 году нам сдали 3 тыс. 117 шин, а с начала текущего года уже 3 тыс. 576", - комментирует директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Сдать автошины может любой человек или предприятие ежедневно в Екатеринбурге по адресу: ул. Посадская, 3 (въезд со стороны ул. Гурзуфской), с 8.00 до 20.00. В зависимости от радиуса покрышек стоимость составляет от 47,5 рублей до 210 рублей за одно колесо. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Подробнее об услуге и ее стоимости можно узнать на сайте ЕМУП "Спецавтобаза" в разделе "Как утилизировать шины" и по телефону "горячей линии" 8-800-775-00-96.

Теги: мусор, шина, Спецавтобаза



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