В Свердловскую область вернутся ночные заморозки

Теплая погода сохранится в Свердловской области до середины недели. Ближе к выходным начнет холодать, а в регион вернутся ночные заморозки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 17-19 октября в городе ожидается 5-9 градусов выше нуля. По ночам температура воздуха будет опускаться до плюс 3-5. В понедельник и вторник синоптики осадков не прогнозируют, а в среду возможен небольшой дождь.

Во второй половине недели температура начнет опускаться. В пятницу столбики термометров пересекут нулевую отметку, а в субботу вероятен снег с дождем. По ночам прогнозируют заморозки.

Синоптики отмечают, что октябрь в Екатеринбурге в этом году очень теплый. Средняя температура воздуха (плюс 8,8) – на три градуса выше нормы.

Напомним, что заморозки на Среднем Урале уже были в сентябре.