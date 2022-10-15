15 Октября 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
Фото: vk.com/partizansk.town.county

В Приморье умер военком

Умер военком Партизанска, Партизанского и Лазовского района Роман Малык.

"Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего "горячие точки", но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь. Роман Васильевич был человеком слова и дела, его знали и уважали в городе за честность и порядочность. Таким он был на службе, которой отдавал всего себя, в семье, в общении с коллегами и друзьями", - говорится на официальной странице "ВКонтакте" Партизанского городского округа.

В администрации уточнили, что для Млыка всегда на первом месте были такие понятия, как долг, честь, верность Отечеству. Причина смерти не названа.

Теги: Роман Малык, комиссар, Партизанск



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