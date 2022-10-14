American Conservative: Нужны срочные переговоры между Россией и Украиной

Военный конфликт на Украине достиг такого опасного уровня, который в его начале был просто невообразим. Нужно срочно искать пути для переговоров, понимая, что есть вещи, которые невозможно изменить. Об этом пишет The American Conservative.

Россия ни за что не сдаст четыре региона, которые возвратились в ее состав, а Украина никогда не станет членом НАТО, говорится в статье.

С тем, что Украина не вступит в НАТО, похоже, Владимир Зеленский был готов примириться в марте и апреле. Но потом, как сказал президент РФ Владимир Путин, "Западом было фактически дано прямое указание Киеву сорвать все договоренности". Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подтвердил, что надежда на мир была разрушена странами НАТО.

Для Зеленского обманывать не впервые. Он пришел к власти на обещаниях принести мир в Донбасс и выполнить "Минск-2". Теперь же хочет завоевать и Крым. Нужно срочно садиться за стол переговоров. Украина должна гарантировать, что не вступит в НАТО, а Россия - что отказывается от других территорий, считает автор.

Журнал The American Conservative выражает интересы традиционной Америки и американцев, которые больше обеспокоены положением дел в Америке, чем "продвижением демократии" за рубежом.

Интересно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), позвонившими ему от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола, признал, что конфликт будет разрешен дипломатическим путем, но ключевое влияние на переговорный процесс будет иметь ситуация на поле боя.