14 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vchkogpu

Из-за детонации на складе с боеприпасами в белгородском поселке погибли люди, - СК

В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация.

Как сообщает Следственный комитет РФ, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области.

О взрывах на складе боеприпасов вечером 14 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, никто не пострадал. Глава региона добавил, что местных жителей будут вывозить на безопасное расстояние.

Сегодня утром Гладков сообщил, что российские ПВО сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области. Обломки ракет упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередач, временно приостановлено движение поездов.

Теги: детонация, боеприпасы, белгородская область



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